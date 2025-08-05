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Сумська ОВА попереджає про новий метод мінувань від окупантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сумська ОВА попереджає про новий метод мінувань від окупантів
Голова Сумської ОВА Олег Григоров закликав мешканців регіону до максимальної обережності
фото: Національна поліція України

Російські війська мінують Сумщину дронами: загроза для аграріїв та цивільних

Російські окупанти застосовують нову тактику мінування територій Сумської області, використовуючи для цього безпілотні літальні апарати. В обласній військовій адміністрації повідомили, що українські захисники збили ворожий дрон, під крилами якого були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

За інформацією вибухотехнічної служби поліції, ці невеликі міни в пластиковому корпусі оснащені магнітним детонатором, який реагує на рух техніки. Вони можуть бути скинуті на польові дороги та сільськогосподарські угіддя, що створює серйозну загрозу для аграріїв та водіїв, які працюють у полі.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров закликав мешканців регіону до максимальної обережності. У поліції також наголосили, що в разі виявлення такої міни чи будь-якого іншого підозрілого предмета необхідно:

  • негайно зупинити транспортний засіб;
  • відійти на безпечну відстань;
  • повідомити про знахідку правоохоронним органам за номером 102 або ДСНС за номером 101.

«Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині було виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. 

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Теги: Сумщина безпілотник міни окупанти

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