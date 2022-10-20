Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?

82 роки тому Сталін підірвав ДніпроГЕС і звинуватив німців

Кремлівський диктатор Володимир Путін розігрує війну з Україною за сталінськими правилами і може підірвати греблю Каховської ГЕС, як 82 роки тому Сталін підірвав греблю ДніпроГЕСу. Про злочин Сталіна нагадала комунікаційниця Архіву національної пам’яті Дарина Рогачук.

Рогачук розповіла, що 80 років тому, ввечері 18 серпня 1941 року, було підірвано греблю ДніпроГЕСу чи, як тоді казали, Дніпрельстану (скорочення від Дніпровська електростанція). Зробили це за наказом Сталіна з метою зупинити наступ німецьких військ.

«Читаю про підрив ГЕС і мурахи по шкірі. Хто сумнівається, то все уже було – у Запоріжжі 1941 року. Тільки тоді «совєти» звинуватили німців у підриві, створеному власними руками. Дуже хочеться, щоб вся ця історія була не більше, ніж грою з боку ворога. 18 серпня 1941 року близько 20:00 без жодного попередження чи евакуації НКВСівці підірвали греблю «Дніпрогес», – нагадала комунікаційниця Архіву національної пам’яті.

За її словами, величезна 20-метрова хвиля дніпровської води накрила нижню частину Хортиці та південні райони міста.

«Від хвилі, за різними даними, тонуть люди. Серед них – місцеві, які жили на берегах Дніпра та солдати Червоної армії, котрі того вечора переправлялись на лівий берег. Щось нагадує? Дуже. Наказ на знищення Дніпрогесу віддав особисто Сталін, а вибухівку доставили літаками з Москви. Радянська влада, аби приховати свій черговий злочин, сформувала міф про те, що Дніпрогес зруйнували нацисти. Однак насправді виконавцем злочинного наказу був представник Генштабу Борис Епов (який відзначився до цього ще й підривом Кафедрального Собору Христа Спасителя у Москві) та Олексій Петровський», – розповіла Рогачук.

Вона зазначила, що підривом «Дніпрогесу» НКВС хотіли завдати удару наступаючій німецькій армії. Втім, вермахту це не зашкодило. Натомість були знищені мирні мешканці та солдати Червоної армії.

«Ніхто навіть не додумався попередити їх про свої злочинні плани. Вони стали невинними жертвами радянських тиранів.

Сучасні мешканці Запоріжжя мало знають про цю трагедію, адже її намагалися приховати. Однак відкриті архіви та доступ до таємної інформації дозволили дізнатися правду. Історія цілком може повторитися. У російських виродків немає стоп-крану», – резюмувала комунікаційниця Архіву національної пам’яті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.