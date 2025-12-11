Головна Світ Політика
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну в Україні, необхідність виборів, згадав корупційний скандал та зазначив, що всі українці вже чекають мир, у Росії було гучно: безпілотники атакували Москву, Дорогобузьку ТЕЦ у Смоленській області та хімічний завод ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді.

82% українців вимагають укладення мирної угоди – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському необхідно бути реалістом.

Трамп звернув увагу на те, що в Україні тривалий час не проводилися вибори, а також на великі людські втрати. За його словами, 82% українців вимагають укладення мирної угоди, оскільки «вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня» і бажають припинення війни.

Вибухи у Росії

У ніч на 11 грудня безпілотники масовано атакували Росію. Ймовірно, є ураження. Повідомляється, що БпЛА вразили Дорогобузьку ТЕЦ, розташовану у Смоленській області Росії. Ця теплоелектроцентраль має електричну потужність близько 90 МВт і теплову потужність понад 240 Гкал/год. Станція забезпечує енергопостачання як промислових об'єктів, так і житлової інфраструктури цього регіону.

Також пишуть про атаку безпілотників на хімічний завод ПАТ «Акрон», що знаходиться у Великому Новгороді. Це підприємство є одним із найбільших хімічних виробництв у РФ. 

Атака БпЛА на Москву

У ніч на 11 грудня Москву атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін вперше написав про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні о 22:41. З часом кількість невідомих безпілотників, що прямували до міста, зростала.

Через атаку БпЛА довелося закрити повітряний простір над містом. Усі московські аеропорти – «Внуково», «Домодєдово», «Шереметьєво» та «Жуковський» – ввели в дію план «Килим», що призвело до призупинення вильотів і посадок авіарейсів.

Європейці хочуть зустрітися з Трампом та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери європейських держав висловили бажання разом з українським президентом Володимиром Зеленським зустрітися із представниками Сполучених Штатів.

«Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами», – повідомив Трамп. За його словами, ця зустріч, імовірно, може відбутися вже цими вихідними.

США захопили нафтовий танкер біля Венесуели

Військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели. Як інформує Bloomberg із посиланням на власні джерела, цей крок є значною мірою ескалації напруженості у відносинах між двома державами.

Захоплення цього судна може стати серйозною перешкодою для Венесуели у питаннях експорту нафти. Ймовірно, інші транспортні компанії тепер будуть з обережністю ставитися до перевезення венесуельських вантажів. Наразі основний обсяг венесуельської сировини постачається до Китаю, часто через посередників і зі значною знижкою, обумовленою ризиками, пов'язаними із санкціями.

