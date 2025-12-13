Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 13 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, у РФ уражено нафтопереробний завод, президент Дональд Трамп будує плани на поділ світу та Донбас, Віткофф зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.

Удар по Одесі та області

Вночі 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Пишуть, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

У Дніпрі пролунав вибух

У ніч на 13 грудня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками.

У Дніпрі пролунав потужний вибухи, після якого в одному із районів виникла пожежа.

БпЛА атакували Саратовський НПЗ у РФ

У ніч на 13 грудня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у місті Саратов у Росії.

У Саратові пролунали вибухи. Як стало відомо, безпілотники атакували Саратовський НПЗ. Місцеві пишуть, що було ураження, а на місце поїхали пожежні машини.

Зазначається, що Саратовський НПЗ тільки недавно відновив роботу, до цього стояв на ремонті.

Віткофф зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС

Спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від офіційних осіб.

Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Трамп проігнорував питання про Донбас

Президент США Дональд Трамп не надав конкретних пояснень щодо того, як саме функціонуватиме пропонована «вільна економічна зона» на території Донбасу. Під час спілкування з журналістами він відмовився розкривати деталі ініціативи, посилаючись на складність поточної ситуації.

Трамп зазначив, що наразі не готовий обговорювати механізми реалізації цього плану, проте висловив упевненість у його життєздатності. За словами американського лідера, у позитивному результаті зацікавлена велика кількість людей.

Трамп пропонує РФ та Китаю розділити сфери впливу

Президент США Дональд Трамп відступає від багаторічної американської політики стримування Китаю, просуваючи натомість стратегію розподілу зон впливу. Про це повідомляє Axios, зазначаючи, що останнім часом Трамп «звучить як найбільший китайський голуб у Вашингтоні».

Як приклад такої зміни курсу наводиться його відмова запровадити санкції проти Китаю після торішніх масованих кібератак, а також скасування заборони на експорт високопродуктивних чіпів Nvidia H200 до КНР. Axios наголошує, що це є вражаючим поворотом у зовнішній політиці політика, адже під час своєї першої президентської каденції він сам намагався обмежити постачання американських технологій Пекіну.