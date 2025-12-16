Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом

На світанку 16 грудня російські терористи атакували безпілотниками Запоріжжя. Один з безпілотників вдарив по житловій багатоповерхівці. Наслідки атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Російський удар спричинив загоряння на одному з верхніх поверхів будинку. Рятувальники оперативно працюють на місці події, виводячи мешканців верхніх поверхів.

Відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом. Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу та забезпечують безпеку мешканців.

Нагадаємо, У Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ БпЛА. 

Унаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка. Особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 13 грудня Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак
Обстріл Миколаєва: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі, місто переходить на генератори
13 грудня, 10:04
До кінця тижня застосовуватимуть відключення для трьох черг споживачів
Голова «Укренерго» зробив прогноз щодо відключень світла до кінця тижня
10 грудня, 18:39
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 5 грудня 2025 року
Російський дрон убив 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині
5 грудня, 08:03
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
«Ми вже в зоні прямого ураження»: журналіст показав, як бійці ГУР протистоять атакам дронів на Запоріжжі
Журналіст Роман Бочкала зняв документальний фільм про роботу елітного спецпідрозділу ГУР
29 листопада, 09:16
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
25 листопада, 09:33
У Запорізькій області триває евакуація підопічних закладів-інтернатів
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей
24 листопада, 19:36
Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після ворожих атак
24 листопада, 17:22
Дрони атакували Дніпро
Росіяни атакували Дніпро дронами: є постраждалі, виникли пожежі
23 листопада, 01:31

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2025
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі
Бої за Куп'янськ: Сили оборони відрізали окупантів від постачання
Бої за Куп'янськ: Сили оборони відрізали окупантів від постачання
Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua