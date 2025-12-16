Окупанти вдарили БпЛА по багатоповерхівці у Запоріжжі

Відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом

На світанку 16 грудня російські терористи атакували безпілотниками Запоріжжя. Один з безпілотників вдарив по житловій багатоповерхівці. Наслідки атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Російський удар спричинив загоряння на одному з верхніх поверхів будинку. Рятувальники оперативно працюють на місці події, виводячи мешканців верхніх поверхів.

Відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом. Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу та забезпечують безпеку мешканців.

Нагадаємо, У Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ БпЛА.

Унаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка. Особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.