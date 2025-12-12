Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії

Очевидці повідомляють про серію вибухів у місті

У ніч на 12 грудня безпілотники атакували Ярославль, що на північний схід від Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Внаслідок удару спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС», одного з п’яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, здатного переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку.

У російському Ярославлі після нічної атаки безпілотників загорівся нафтопереробний завод фото: Exilenova+

За повідомленнями місцевих пабліків і Telegram-каналів, у Ярославлі пролунало щонайменше сім потужних вибухів. Очевидці помітили яскраву заграву над промисловою зоною та стовп диму, що здіймався з території стратегічного підприємства «Славнефть-ЯНОС» (Ярославнефтеоргсинтез).

Завод входить до п’ятірки найбільших НПЗ Росії і щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з автомобільним бензином, паливом для реактивних двигунів та мастилами, що робить його важливим для економіки та військової машини країни-агресора.

Інформація про постраждалих поки що відсутня, на місці працюють рятувальні служби та пожежники. Ситуація уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня в Твері внаслідок атаки безпілотника постраждали люди. Частини БпЛА впали на житловий будинок на вулиці Оснабрюцькій. За даними влади, постраждали сім осіб – шестеро дорослих та дитина. Їм надають медичну допомогу. На місці працює оперативний штаб та рятувальні служби, а вночі евакуювали мешканців постраждалого будинку.

У Смоленську місцеві жителі повідомляють про вибухи та яскраве світло у районі теплоелектроцентралі.