Пожежа виникла на стратегічному хімзаводі «Акрон» після атаки дронів у Росії

У Великому Новгороді дрони атакували стратегічне підприємство

Уночі 11 грудня на хімзаводі ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді спалахнула пожежа, ймовірно через атаку дронів. Завод виробляє мінеральні добрива та підтримує стратегічні сектори економіки Росії. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

Губернатор Новгородської області Алєксандр Дронов заявив, що в регіоні працює протиповітряна оборона, але жодних деталей про масштаби інциденту і наслідки не надав. Підприємство знаходиться на відстані близько 700 кілометрів від українського кордону.

ПАТ «Акрон» є одним із провідних російських виробників мінеральних добрив, зокрема азотних, карбаміду, селітри та комплексних сумішей NPK, а також промислової хімії. Компанія регулярно модернізує свої виробничі потужності та збільшує обсяги виробництва. За даними компанії, у 2024 році загальний обсяг продукції склав близько 5,9 млн тонн, з яких близько 4,7 млн тонн – це добрива. До складу групи входить також ПАТ «Дорогобуж» у Смоленській області.

Жителі знімали удар дронів по ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді фото з відкритих джерел

Різні ракурси пожежі на хімзаводі з’явилися в соцмережах: місцеві мешканці фіксували наслідки атаки дронів по стратегічному підприємству Росії.

ЄС і Велика Британія ввели персональні санкції проти власників і керівництва «Акрона», оскільки вони отримують вигоду від діяльності у стратегічних секторах російської економіки, включно з оборонною галуззю.

У квітні 2022 року співвласник групи В'ячеслав (Моше) Кантор потрапив під санкції Євросоюзу через «тісні зв’язки з Кремлем» і отримання вигоди від діяльності, яка підтримує російський режим. Проте у березні 2025 року посли ЄС узгодили скасування обмежень через активний лобістський вплив із боку Угорщини.

У лютому 2025 року Велика Британія запровадила санкції проти голови «Акрон Холдингу» Павла Морозова, вказуючи, що він отримує вигоду від компанії, яка працює в стратегічних для Росії секторах, таких як оборона, електроніка та енергетика.

За даними аналітиків, «Акрон Холдинг», Uralchem та EuroChem залишаються трьома провідними російськими виробниками добрив, які зберегли експорт і стабільний фінансовий потік, оскільки їхній продукт має «гуманітарний» статус. Попри війну Росії проти України, ці компанії продовжують розширювати виробництво, забезпечуючи доходи російській економіці без суворих секторних обмежень.

У ніч на 11 грудня безпілотники масовано атакували Росію. Частина продукції та сировини, яку виробляє завод «Акрон», має подвійне призначення, зокрема, вона використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин.

Нагадаємо, що 7 грудня у місті Лівни Орловської області РФ на території нафтобази були знищені щонайменше два великі паливні резервуари. За попередньою інформацією, кожен резервуар міг містити приблизно 2000 кубометрів пального. Супутникові знімки свідчать, що обидві ємності повністю згоріли після масштабної пожежі, яка виникла 2 грудня внаслідок атаки дронів.