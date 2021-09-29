Запоріжжя лишилося без мера: Буряка звільнили з посади

Про рішення піти Володимир Буряк повідомив сьогодні

Повноваження міського голови поклали на секретаря міської ради Анатолія Куртєва

Запоріжжя залишилося без міського голови. Ввечері 29 вересня Запорізька міська рада проголосувала за звільнення Володимира Буряка з посади мера. Про це повідомляє пресслужба міської ради Запоріжжя.

«Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. Із них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували два, утримались три», – розповіли у міськраді.

Депутати також підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він перебуватиме на цій посаді, поки на позачергових виборах не оберуть нового мера.

Як відомо, сьогодні Буряк повідомив про те, що написав заяву про відставку. Своє рішення він пояснив станом здоров'я.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.