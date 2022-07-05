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    Події в Україні

    Запрацювала інтерактивна мапа руйнувань України (фото)

    Зруйновані будинки в Бородянці на Київщині - Запрацювала інтерактивна мапа руйнувань України (фото)
    Зруйновані будинки в Бородянці на Київщині
    фото з відкритих джерел

    Мапа містить інформацію, що і в якій кількості зруйнувала російська армія в кожній області України

    Запрацювала інтерактивна мапа руйнувань, завданих Україні російською воєнною агресією. Ознайомитися з картою можна на сайті Плану відновлення України.

    Мапа містить детальну інформацію про те, скільки шкіл, лікарень, кілометрів доріг та квадратних метрів житлової площі в Україні зруйнувала російська армія.

    Згідно із картою, на Харківщині, наприклад, руйнувань зазнали 476 шкіл та майже 4 тисячі кілометрів доріг.

    А в Донецькій області внаслідок дій росіян зруйновано 17,324 млн квадратних метрів житлової площі.

    Нагадаємо, 4 липня у швейцарському місті Лугано стартувала масштабна Міжнародна конференція з відновлення України. Конференція триватиме протягом 4-5 липня. У ній візьмуть участь представники 40 країн і 18 організацій.

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    Теги: росія окупанти війна Україна мапа окупація #stoprussia
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    Запрацювала інтерактивна мапа руйнувань України (фото)