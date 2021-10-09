Завтра, 10 жовтня, у Києві перекриють рух вулицями через масовий спортивний захід (список, карта)
Обмеження діятимуть завтра, 10 жовтня, з 06:00 і до 13:00 години
Киян та гостей міста попереджають про перекриття руху автотранспорту у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу, інформує патрульна поліція України.
Так, завтра, 10 жовтня, з 06:00 і до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на: вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової); Арсенальній площі; вулиці Івана Мазепи; Площі Слави; вулиці Лаврській; вулиці Запечерній; алеї Героїв Крут; Парковій дорозі; Петрівській алеї.
«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху», - зауважили у пресслужбі патрульної поліції України.
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