Завтра, 10 жовтня, у Києві перекриють рух вулицями через масовий спортивний захід (список, карта)

Перекриють рух транспорту на деяких вулицях Києва через проведення масового спортивного заходу

Обмеження діятимуть завтра, 10 жовтня, з 06:00 і до 13:00 години

Киян та гостей міста попереджають про перекриття руху автотранспорту у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу, інформує патрульна поліція України.

Так, завтра, 10 жовтня, з 06:00 і до 13:00 буде перекрито рух автотранспорту на: вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової); Арсенальній площі; вулиці Івана Мазепи; Площі Слави; вулиці Лаврській; вулиці Запечерній; алеї Героїв Крут; Парковій дорозі; Петрівській алеї.

«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху», - зауважили у пресслужбі патрульної поліції України.

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