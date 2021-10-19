Завтра ще одна область може перейти в «червону» зону

Якщо сьогодні епідпоказники знову будуть перевищувати норму, то одна з областей завтра може потрапити до «червоної» зони карантину

У Львівській області другий день поспіль завищений показник госпіталізації хворих з коронавірусом. Якщо сьогодні показники знову будуть перевищувати норму, то область завтра може потрапити до «червоної» зони карантину. Про це заявив на брифінгу керівник департаменту охорони здоров’я Львіської ОДА Орест Чемерис.

Окрім госпіталізацій, за словами Чемериса, у регіоні спостерігається проблема з завантаженістю лікарняних ліжок з киснем.

«Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% завантаженості ліжок з киснем. Якщо ми здолаємо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення державної комісії про переведення в «червону» зону», – сказав чиновник.

Також, як наголосив Чемерис, на межі допустимої норми і показник виявлення хворих на коронавірус. В останні три дні цей показник коливається від 18,5% до 19,6%, тоді як норма 20%. А минулої доби в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від Covid-19.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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