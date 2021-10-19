За тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень – МОЗ

Одразу після входженням у «червону» зону Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери за кількістю щеплень

Міністерство охорони здоров’я дало доручення регіонам збільшити загальний тижневий показник кількості щеплень до 1,5 млн. Зараз за тиждень в середньому по всій Україні вакцинують 750-760 тисяч людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Там зазначили, що доручення збільшити кількість щеплень дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його уже підписав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені й окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією», – наголошує Ляшко.

І додав, що одразу ж після входженням у «червону» зону карантину Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Там кількість щеплень зросла вдвічі.

Ляшко нагадав, що найвищий добовий рекорд, який встановили напередодні, становить 193 тисячі щеплень.

Графіка МОЗ

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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Графіка МОЗ

Також науковці визначили, якою є тривалість дії провідних вакцин: результати дослідження.

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