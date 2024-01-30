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Україна може отримати С-400 виробництва РФ від Туреччини – Defense Express

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна може отримати С-400 виробництва РФ від Туреччини – Defense Express
У травні 2023 року Вашингтон пропонував передати російські ЗРК С-400 Україні, проте Анкара відмовилася
фото з відкритих джерел

У 2019 році Анкара розпочала реалізацію угоди, в межах якої отримала чотири дивізіони російських ЗРК С-400

Україна може отримати ЗРК С-400 російського виробництва, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США. Про це повідомили аналітики Defense Express.

У 2019 році Анкара розпочала реалізацію угоди, яка була укладена у 2017 році в межах контракту на $2,5 млрд щодо закупівлі російських ЗРК С-400. Через це США виключили Туреччину з програми F-35. Також країні заблокували програму модернізації власних літаків F-16 до рівня Block 70/72. Проте це питання було зняте в день, коли Туреччина дала дозвіл на приєднання Швеції до НАТО.

Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю для CNN Turk, що можливе зняття заборони на продаж F-35, якщо Туреччина відмовиться від російських ЗРК С-400.

«Якщо ми зможемо вирішити проблему з С-400, то США були б раді повернути Туреччину до родини F-35. Але ми повинні зробити так, щоб Туреччина мала сильну протиповітряну оборону… Як ви знаєте, це складне питання. У наші дні ППО потрібна всім. Ми бачимо це у всьому світі. Але якщо ми все ж таки зможемо вирішити цю проблему, проблема CAATSA (закон «Про протидію противникам Америки через санкції» – «Главком») зникне, і ми зможемо повернутися до розмов про F-35», – сказала Вікторія Нуланд.

Аналітики зазначили, що у травні 2023 року Вашингтон пропонував передати російські ЗРК С-400 Україні, проте Анкара відмовилася. У результаті Туреччина залишилася з чотирма дивізіонами С-400, проте в Defense Express вважають, що через санкції проти РФ Анкара навряд знає, де обслуговувати та де брати ракети до С-400, щоб не потрапити під американські санкції.

«Який вибір зробить Туреччина поки невідомо. З одного боку обмін С-400 на той самий Patriot та допуск до F-35, що означає включення турецької оборонки у виробництво цього літака із гарантією замовлень виробництва комплектуючих на десятки років вперед», – розповіли аналітики.

У такому випадку Туреччина може отримати розблокування ряду інших можливих спільних проєктів на фоні дефіциту озброєння у світі. Проте з іншого боку, Анкара має власну авіаційну програму, яка почала давати результати, зокрема розробка KAAN (TF-X) наближається до свого першого польоту, але до серійного виробництва буде готова лише під кінець десятиріччя.

«Хоча зрештою Анкара цілком може спробувати «потягти» обидва проєкти. А масштабна участь у загальній збройовій кооперації із партнерами по НАТО, бо вона простягається далеко за межі лише авіації, цілком може стати ключовим фактором», – розповіли в Defense Express.

Аналітики додали, що рішення Туреччини щодо С-400 та F-35, ймовірно, перебуває в політичній площині.

Нагадаємо, за один місяць 2024 року Росія випустила по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників, тому контроль над українським небом є надзвичайно важливим.

До слова, російський диктатор Володимир Путін збирається відвідати Туреччину у лютому.

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Теги: війна озброєння ракета Туреччина США

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