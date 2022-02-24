Збитий вертоліт під Гостомелем: журналіст встановив особу льотчика

Російський льотчик Айрат Сафаргалеєв, імовірно, саме він збитий сьогодні під Гостомелем

Це командир ескадрильї 319 окремого вертолітного полку Айрат Сафаргалєєв

Журналіст «Слідство. Інфо» Дмитро Реплянчук на своїй Facebook-сторінці повідомив, що разом з командою встановив особу льотчика, якого збили українські військові під Гостомелем.

«Це командир ескадрильї 319 окремого вертолітного полку (військової частини 13984) Айрат Сафаргалєєв. Це військова частина з села Чернігівка в Приморському краї Росії», – написав Реплянчук.

Він розповів, що українські військові та поліцейські опублікували фото з місця збитого російського гелікоптера Ка-52 під Гостомелем.

«Це одні з найновіших гелікоптерів у російській армії, їх не так багато. На місці збиття був шолом російського пілота, там вказане прізвище «Сафаргалеев». Сафаргалєєвих не так багато в Росії, а в російській військовій авіації – ще менше», – зауважив журналіст.

Тож він припустив, що, ймовірно, мова йде про «російського офіцера, командира вертолітної ескадрильї Айрата Сафаргалєєва. Саме в його ескадрильї є на озброєнні новітні військові гелікоптери Ка-52. У 2019 році він отримав нагороду від губернатора Приморського краю РФ».

Реплянчук написав, що знайшов профіль збитого льотчика в соцмережі «Одноклассники».

«Судячи з його профілю та фото, він вже кілька десятків років служить в авіаційних військах, а саме у вертолітних ескадрильях. Вгадаєте, на яких вертольотах літає? На Ка-52. Також він є учасником закритої групи військових «Вертолетчики», – зауважив журналіст.

Дмитро Реплянчук додав, що наразі не має інформації, чи українські військові взяли в полон саме цього льотчика чи лише диверсанта, «який ошивався біля збитого гелікоптера».

«Якщо ж Сафаргалєєв досі переховується десь під Києвом, то ця інформація може дуже допомогти військовим і поліції», – наголосив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

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