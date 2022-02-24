Напад Росії. Зеленський утворив 25 військових адміністрацій
Документ дасть змогу покращити керівництво у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку
Президент Володимир Зеленський утворив 25 військових адміністрацій (Вінницьку, Волинську, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську міську, Київську обласну, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку, Чернігівську). Відповідний Указ підписано 24 лютого і розміщено на сайті глави держави.
Крім цього, очільник країни утворив на базі існуючих районних державних адміністрацій відповідні районні військові адміністрації.
Також Зеленський доручив генеральному штабу Збройних Сил України, Кабінету міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям координувати роботу.
У президентському Указі пояснюється, що військові адміністрації утворено на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.
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