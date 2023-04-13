Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера
фото ілюстративне

Оборудка приватного газотрейдера ледь не зірвала опалювальний сезон на Дніпропетровщині

Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення грошей АТ «НАК «Нафтогаз України». Зловмисники завдали збитки державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера. У 2020 році ця компанія з Києва уклала угоду з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровщини. Незважаючи на умови договору, у середині лютого 2021 року ця столична компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон.

У ситуацію втрутилася держава, оскільки гарантом безперебійного теплопостачання населенню є уряд України. Таким чином, газ для опалення Дніпропетровщини брали із ресурсу Нафтогазу.

Втім, АТ «НАК «Нафтогаз України» не отримало за це кошти. Внаслідок використання приватною компанією з Києва недостовірних відомостей в офіційних документах, усі гроші від теплогенеруючого підприємства Дніпропетровщини пішли на рахунки столичної компанії.

Пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури. Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу –тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити $5 млрд на користь «Нафтогазу». 

Теги: СБУ розслідування держава опалення опалювальний сезон гроші Нафтогаз України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари
Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
У Мелітополі пролунав гучний вибух: окупанти зробили заяву
ООН спільно з Метінвестом створить центри психологічної реабілітації для українців, які постраждали на війні
ООН спільно з Метінвестом створить центри психологічної реабілітації для українців, які постраждали на війні
Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман
Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
26K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
21K
В Україні зафіксовано землетрус
16K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»
13K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту