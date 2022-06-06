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    У світі

    Голосування за відставку Джонсона: коли будуть результати

    Консерватори наразі вирішують долю голови британського уряду - Голосування за відставку Джонсона: коли будуть результати
    Консерватори наразі вирішують долю голови британського уряду
    фото з відкритих джерел

    Прем’єр-міністру треба, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів

    Консерватори увечері 6 червня розпочали голосування щодо відставки діючого прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Результати оголосять через декілька годин. Про це повідомляє BBC.

    Депутати Консервативної партії Британії зможуть проголосувати за відставку Джонсона до 20:00 (22:00 за київським часом). При цьому результати оголосить один з членів правлячої партії о 21:00 (23:00 за київським часом).

    Варто зазначити, що Джонсону необхідно, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів. В такому випадку він залишиться головою британського уряду.

    При цьому прем’єр перед голосуванням закликав парламентарів надати йому свою підтримку, пообіцявши скорочення податків в майбутньому та привести їх «до перемоги».

    Нагадаємо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

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    Теги: росія окупанти війна партії Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Голосування за відставку Джонсона: коли будуть результати