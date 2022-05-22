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    Шторм може повикидати міни на берег моря

    Міни знешкоджує підривна команда Військово-Морських сил ЗСУ - Шторм може повикидати міни на берег моря
    Міни знешкоджує підривна команда Військово-Морських сил ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Військові попереджають про небезпеку на чорноморському узбережжі

    Після штормових вітрів на березі моря можуть з'явитися морські міни. Тож морський берег є небезпечним для прогулянок, повідомляє командування «Південь».

    «Нагадуємо про небезпеку відвідування узбережжя – після штормових вітрів імовірний викид морських мін. І традиційно – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Війна триває навіть у неділю», – йдеться у повідомленні.

    Нещодавно сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж. Тоді також протикорабельні міни винесло на берег внаслідок шторму.

    Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що 14 травня в Одесі внаслідок шторму до берега винесло російську міну.

    Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.


    Теги: росія окупанти Чорне море війна пляжі Миколаївщина Херсонщина Одещина Україна шторм окупація #stoprussia міни
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    Шторм може повикидати міни на берег моря