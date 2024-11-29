Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч

У центрі Тбілісі спалахнули жорсткі сутички між правоохоронцями та учасниками протесту

Протестувальники спробували прорватися до будівлі парламенту Грузії. У відповідь поліція застосувала димові шашки та водомети

Протести у Тбілісі: поліція жорстоко розганяє мітингувальників. Росіяни всю ніч скаржаться на атаку безпілотників. Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад. Сили сирійської опозиції досягли околиць Алеппо. Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Протести у Тбілісі: поліція жорстоко розганяє мітингувальників

У центрі Тбілісі спалахнули жорсткі сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Причиною загострення стало рішення новообраного парламенту відмовитися від переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу.

Ви служите росії чи Грузії? Кому ти давав клятву? Ти не думаєш про майбутнє? Ні країни, ні дітей?, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка бере участь в акції протесту, звернулася до спецпризначенців, повідомляє Paper Kartuli.



МВС застосувало спецзасоби проти учасників акції. pic.twitter.com/MisB7T5wfw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Зазначається, що тисячі протестувальників увечері зібралися біля офісу правлячої партії «Грузинська мрія» та будівлі парламенту, висловлюючи обурення через дії парламенту, що, за їх словами, суперечать Конституції. Також протестувальники спробували прорватися до будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала димові шашки та водомети.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою після рішення уряду призупинити процес євроінтеграції країни, назвавши це «крапкою в конституційному перевороті». Про це повідомляє Sova.

«Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися», – заявила президентка на брифінгу.

Росіяни всю ніч скаржаться на атаку безпілотників

Безпілотники атакували Ростовську область РФ. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». В.о.губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджує, що в регіоні начебто вже було збито 30 дронів. За його словами, внаслідок цього постраждали житлові будинки.

🔥Уламки БпЛА впали на нафтобазу росрезерва «Атлас» на Ростовщиині



На даний час відомо про мінімум два палаючі резервуари.



Нагадаємо, що минулого разу, коли уламки безпілотників впали сюди, то пожежу гасили тиждень. Події відбувалися у серпні (https://t.co/w5qxuNXDu1). pic.twitter.com/hIXuue7XFk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Також у Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем. Зазначається, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА. Тим часом місцева влада зберігає тишу.

Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Виявлено одного постраждалого. Надається медична допомога.

Натомість міський голова Віталій Кличко повідомив, що сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках. Екстрені служби прямують на місце.

Сили сирійської опозиції досягли околиць Алеппо

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сили опозиції після двох днів зіткнень узяли під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо. Управління операцією, яка отримала назва «Стримування агресії» проводить нещодавно створене Командування військовими операціями сил сирійської опозиції, яке включає низку озброєних фракцій.

Лише за останню добу внаслідок зіткнень із повстанцями «Хайат Тахрір аш-Шам» було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі.

Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

Парламент Норвегії підтримав збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон ($3,2 млрд) у 2025 році. Про це повідомляє видання Vart Land.

Зазначається, що про збільшення допомоги Україні оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі із лідерами парламентських партій. Саме на ній обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.