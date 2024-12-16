Стала відома дата допиту президента Південної Кореї

Слідство призначило дату допиту відстороненому президентові Південної Кореї

Слідча група викличе тимчасово відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на допит 18 грудня. Про це повідомляє агентство Yonhap. Уточнюється, що це вже другий порядок денний: перший глава держави проігнорував.

«Спільна слідча група викличе Юна на допит у середу в рамках розслідування справи про воєнний стан», – йдеться у матеріалі.

Раніше, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги.

Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент Юн Сок Йолю, який на початку грудня ввів у країні воєнний стан. Усі 300 депутатів взяли участь у голосуванні. Імпічмент підтримали 204 із 300 парламентарів. Проти виступили 85 людей, троє утрималися, а ще вісім голосів визнано недійсними. Тепер Конституційний суд розпочне розгляд та вирішить, підтвердити імпічмент або ж поновити главу держави на посаді.

Парламент Республіки Корея також ухвалив законопроєкт про спеціальне розслідування ситуації з воєнним станом за підозрою президента країни Юн Сок Йоля у заколоті з метою повалення конституційного ладу.

Тим часом Юн Сок Йоль вибачився за своє рішення про введення воєнного стану. Він дав обіцянку взяти на себе відповідальність за вчинене і не намагатись уникнути можливого покарання. Південнокорейському лідеру приписують зокрема порушення конституційних принципів народовладдя та поділу влади.

До цього стало відомо, що у Південній Кореї заарештували колишнього міністра національної оборони Кім Ен Хена. Прокуратура почала підозрювати його у здійсненні державної зради після оголошення президентом воєнного стану. Передбачається, що саме колишній міністр радив главі держави піти на такий крок. До слова, колишній міністр оборони Республіки Корея Кім Ен Хен зробив спробу самогубства, перебуваючи в ув'язненні.

Нагадаємо, президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.