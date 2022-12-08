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Зеленський нагородив посмертно поліцейських, які загинули на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський нагородив посмертно поліцейських, які загинули на Херсонщині
Михайло Куратченко був очільником поліції Черкаської області

Поліцейські підірвалися на міні 7 грудня

Президент України Володимир Зеленський присвоїв полковнику поліції Михайлу Куратченку звання Герой України посмертно. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Куратченку Михайлу Вітальовичу – полковнику поліції (посмертно)», – йдеться у документі.

Іншим указом Президент за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку посмертно нагородив орденом «За мужність» III ступеня капітана поліції Ігоря Мельника, капітана поліції Сергія Ненаду та капрала поліції Вадима Періжка.

Нагадаємо,  7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Глава Нацполіції зауважив, що під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

Теги: війна Херсонщина смерть звання героя Володимир Зеленський президент поліція

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