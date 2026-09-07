Зерновий експорт Росії обвалився до багаторічного мінімуму

Надлишок продукції обвалив внутрішні ціни більш ніж на 40%, а один із найбільших агрохолдингів РФ втратив майже весь чистий прибуток

Росія зіткнулася з проблемами під час експорту зерна нового врожаю через порушення портової логістики. Продукція накопичується всередині країни, що спричинило різке падіння цін та погіршення фінансового становища аграрних компаній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, з 1 по 20 серпня російський експорт зерна скоротився у 2,5 раза – до 1,4 млн тонн. Окремо постачання пшениці за кордон впало у 2,6 раза.

Проблеми можуть загостритися вже у вересні. Очікується, що експорт пшениці скоротиться ще на 52,1–62,5% – до 1,8–2,3 млн тонн. У СЗР зазначили, що це може стати найнижчим показником із 2010 року.

Неможливість швидко вивезти новий урожай призвела до накопичення зерна всередині Росії. Надлишкова пропозиція вже тисне на внутрішні ціни: лише за тиждень пшениця, ячмінь, соняшник та соя подешевшали на 3,3–8,5%. Порівняно з минулим роком падіння перевищило 40%.

Складною ситуація стала і в Ростовській області, яка забезпечує майже 10% російського врожаю. 28 серпня в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації через проблеми з експортом зерна.

Кремль намагається підтримати аграріїв за допомогою державних закупівель, пільгових кредитів, субсидій та позик під заставу непроданого врожаю. Також розглядаються скасування експортного мита та компенсація витрат на перевезення продукції до альтернативних портів.

Однак можливості для перенаправлення вантажів обмежені. За даними СЗР, до 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, тоді як альтернативна інфраструктура не здатна прийняти такі обсяги. «Перевезення до Балтійського моря додає до $30–50 за тонну, що робить експорт ще менш вигідним», – зазначили в розвідці.

Фінансові проблеми вже проявилися в одного з найбільших агрохолдингів Росії – «Русагро». За перше півріччя 2026 року його чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності скоротився на 99% – із 4,8 млрд до 55,88 млн рублів. Водночас виручка компанії зросла на 9,1%, до 183 млрд рублів.

Водночас падіння прибутку «Русагро» не можна пояснювати виключно проблемами зернового експорту. Керівництво компанії пов'язувало основне скорочення EBITDA з м'ясним напрямом через низькі ціни та призупинення роботи кількох свинокомплексів у прикордонних регіонах.

У СЗР вважають, що запропоновані Кремлем заходи не усунуть головної причини кризи. «Держава фактично платить за те, щоб зерно залишалося на складах. Пільгові кредити не створять попиту, субсидії не збільшать пропускну спроможність портів, а дешеві гроші не замінять зламану логістику. Якщо експорт не відновиться, запаси зростатимуть, ціни падатимуть, а втрати перекладатимуться на бюджет і банки РФ», – підсумували в СЗР.

Нагадаємо, проблеми російського зернового експорту загострилися після порушення роботи портової інфраструктури Азово-Чорноморського басейну. За попередніми оцінками СЗР, на цей напрямок припадало 88% морських поставок російського зерна. Альтернативні маршрути не здатні повністю компенсувати втрачені потужності: зокрема, балтійські порти можуть прийняти лише частину вантажопотоку.