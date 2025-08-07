Головна Країна Суспільство
Сирський окреслив шлях до завершення війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сирський окреслив шлях до завершення війни
В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

«Ми повинні перемагати, а не відступати»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відповів, як має діяти Україна, щоб вибороти мир на своїх умовах. Про це він сказав в інтервʼю ТСН, інформує «Главком»

«Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати», – сказав головком.

Сирський зазначив, що Україна має нищити ворога та «завдавати йому таких втрат, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни».

«Причому пішов на завершення цієї війни із позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час, що дуже важливо», – каже Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні.

Як повідомив головком Олександр Сирський, на сході країни російські окупанти намагались наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Українські війська «мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику «тисячі порізів», застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи».

Раніше Сирський повідомив, що загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Попри це, ворог збільшує своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця та має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких вже створено

