Трамп анонсував переговори із Зеленським

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року

Кіт Келлог, ймовірно, відвідає Україну 20 лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме розмову з українським колегою Володимиром Зеленським цього тижня. Також він підтвердив, що спеціальний представник з питань війни між Україною та Росією Кіт Келлог вже скоро відвідає Київ. Про це повідомляє Radio Free Europe.

Трамп не уточнив, коли саме Келлог відвідає Україну. Однак за інформацією західних ЗМІ, візит відбудеться 20 лютого.

Раніше прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що Келлог зустрінеться з українським президентом на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Водночас зустріч Зеленського та віцепрезидента США Джея Ді Венса може відбутися вже на полях конференції. Крім того, до Мюнхена також прибудуть держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони США Піт Хегсет.

«Ми донесемо наші очікування до союзників. Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо представити президенту варіанти, щоб він знав, як це буде виглядати для нього, коли він буде безпосередньо залучений до мирного процесу», – наголошував Келлог в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, Білий дім узгоджує деталі довгоочікуваних перемовин, які дають ключовим помічникам Трампа першу нагоду донести повідомлення про підхід нової адміністрації президента США щодо війни.

«Знаючи, як працює процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зустрілися разом і обговорили це», – зауважив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки досягли прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Раніше Трамп стверджував, що розмовляв телефоном з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні. Трамп зазначив, що «краще не казатиме» про те, скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін «хоче, щоб люди перестали гинути» на полі бою. Президент США також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей.