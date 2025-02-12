Зеленський пояснив, що змусить Путіна зупинити війну

«Найголовніше – це рішучість президента Трампа»

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британської газети The Guardian. В якому заявив що рішучість президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень через сильну позицію зможуть змусити російського диктатора Путіна зупинити війну.

Найголовніше – це рішучість Президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень усе ж таки через сильну позицію. Ц



Це саме те, що нам потрібно, щоб змусити Путіна зупинити війну, припинити її та визнати, що це дуже велика помилка. pic.twitter.com/kvN2MLMGMb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 12, 2025

«Найголовніше – це рішучість президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень усе ж таки через сильну позицію. Мені здається, що це саме те, що нам потрібно, щоб змусити Путіна зупинити війну, припинити її та визнати, що це дуже велика помилка», – наголосив Зеленський.

Також глава української держави заявив, що нам потрібно знайти шлях, як принести справедливий мир в Україну.

В перші тижні президентства Дональда Трампа вже відбулись деякі радикальні дії щодо внутрішньої політики США, щодо політики стосовно Близького Сходу. Зеленський розповів, як він оцінює такі сигнали щодо України та Росії.

«Такі дії президента Трампа, я дуже сподіваюсь, що будуть такими самими сильними діями щодо політики Путіна і щодо війни Путіна», – додав президент.

Повну версію інтерв'ю можна переглянути тут.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News заявив, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.