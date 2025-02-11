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«Через місяць-два... буде боляче». Кличко анонсував завершення бойових дій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Через місяць-два... буде боляче». Кличко анонсував завершення бойових дій
Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення»
фото: Віталій Кличко, Telegram

Мер Києва вважає, що закінчення бойових дій може статися дуже скоро

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення», де заговорив про завершення війни, вибори у країні та ймовірність громадянського протистояння під час цих подій. 

Мер Києва вважає, що закінчення бойових дій може статися дуже скоро, проте компромісні домовленості можуть бути настільки болючими для суспільства, що їх важко буде назвати позитивними. 

«Ми можемо моделювати закінчення, сподіваюся, через місяць-два, бойових дій. Поки не зрозуміло, на яких умовах. Але впевнений, це важко назвати позитивом. Так званий компроміс, він може бути дуже болючий для кожного українця. Ми всі це розуміємо», – сказав Кличко.

За його словами, після завершення бойових дій, Україна повинна буде швидко надати робочі місця тим військовим, які звільняться з армії і це буде серйозним викликом. 

«І в цей час почнуться виборчі питання, вибори  Де, я боюся, буде боротьба на знищення. У суспільстві може боляче сприйматися компроміс, це буде боліти у кожного з нас», – сказав мер. 

Кличко заявив, що побоюється, щоб у країні на тлі виборчих процесів не почалися якісь протистояння. 

«І в цей момент политичні сили, враховуючи багато складових, я боюся, щоб не було якихось заворушень у цьому напрямку. І, не дай Боже, говорити про якесь громадянське протистояння. Бо ми бачимо по історії різних країн –  після військових дій, враховуючи депресивний настрій, такі речі відбувалися. Тож вкрай важливо зберегти єдність і об'єднання всіх гілок влади і суспільства. І оце об'єднання усіх під час виборів, де йде знищення і звинувачення, оце найскладніше питання, на яке поки що, я переконаний, відповіді немає, її треба знайти», – сказав мер Києва.  

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни. Про це він сказав в інтерв’ю для британського мовника ITV News. Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових, людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном.

Раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.  

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Теги: Віталій Кличко війна Україна

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