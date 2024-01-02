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Зеленський розповів, скільки ракет РФ випустила по Україні за останні п’ять днів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки ракет РФ випустила по Україні за останні п’ять днів
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент провів телефонну розмову Ріші Сунаком

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зокрема, йшлося про сьогоднішню ракетну атаку на Україну та посилення нашої протиповітряної оборони. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленськи розповів Сунаку про продовження російського повітряного терору проти українських міст. Так, за останні п’ять діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

«Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами», – зазначив президент.

Крім того, лідери двох країн обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.

«Відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн «Великої сімки». Маємо якнайшвидше її фіналізувати. Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру», – розповів глава держави.

Нагадаємо, зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

У Харкові в результаті ракетної атаки РФ загинула 91-річна жінка.

Загалом, за інформацією ДСНС, станом на 17:00 2 січня в Україні внаслідок ранкового масованого ракетного удару загинули вже п’ятеро людей. Ще 127 – отримали поранення.

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Теги: Ріші Сунак російська ракета Володимир Зеленський

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