Трибунал для РФ. Зеленський заявив про кілька сценаріїв

«Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового – реального, законного та справедливого покарання»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 червня, провів нараду щодо справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України. Про це глава держави написав у Facebook.

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Зеленський зауважив, що на важливій нараді були присутні представники Офісу президента України, члени уряду, Верховної ради та Офісу генерального прокурора.

«Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового – реального, законного та справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України», – зазначив президент.

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Глава держави наголосив, що всі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином – агресією.

«Відповіддю на цей злочин стане спеціальний трибунал. Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет», – додав він.

Раніше повідомлялося, що ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали 38 країн.