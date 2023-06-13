Трибунал для РФ. Зеленський заявив про кілька сценаріїв
«Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового – реального, законного та справедливого покарання»
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 червня, провів нараду щодо справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України. Про це глава держави написав у Facebook.
Зеленський зауважив, що на важливій нараді були присутні представники Офісу президента України, члени уряду, Верховної ради та Офісу генерального прокурора.
«Готуємо кілька сценаріїв заради одного обовʼязкового – реального, законного та справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України», – зазначив президент.
Глава держави наголосив, що всі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином – агресією.
«Відповіддю на цей злочин стане спеціальний трибунал. Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет», – додав він.
Раніше повідомлялося, що ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали 38 країн.
Коментарі — 0