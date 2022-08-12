Рашисти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня

Російські окупанти вдарили по Криворізькому району. Зафіксовано вісім прильотів. Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Близько шостої години вечора російські окупаційні війська вдарили по Криворізькому району. Обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській ТГ: там зафіксовано вісім прильотів снарядів РСЗВ», – повідомив він.

Постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровщини протягом дня було тихо.

Зазначається, що упродовж дня в області шість разів лунав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». Зафіксовано 120 «прильотів». У Нікополі загинули двоє людей, сім поранені, серед поранених 13-річна дівчинка.

До слова, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.