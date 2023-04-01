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Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі»
Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій
фото з відкритих джерел

Загалом під обмеження потрапили 273 людини та 380 компаній

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва та іранського Корпусу вартових Ісламської революції. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті глави держави 1 квітня. Загалом під обмеження потрапили 273 людини та 380 компаній. Переважно це очільники підприємств, які працюють на російський ВПК.

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Богуслаєва обвинувачують у роботі на ворога: за його керівництва завод постачав авіадвигуни до Росії.

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Після 24 лютого 2022 року працівники за його вказівкою привели вертольоти у неробочий стан, щоб ними не могли скористатися ЗСУ.

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Також у у списку є Владімір Кормушин – глава пермського підприємства «Кіраса», яке випускає екіпірування для російських військових.

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Діятимуть санкції 10 років. 

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Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь РФ. 

Раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

Нещодавно виявилося, що на ворога працював і інженер «Мотор Січі».

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Теги: санкції завод Володимир Зеленський розслідування Мотор Січ майно відео 24 лютого

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