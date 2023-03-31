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Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
фото: Офіс президента

Путіну необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою

Бажання російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Якщо ви хочете мою особисту думку. Сигнал, що Росія хоче розташувати свою ядерну зброю в Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія, під керуванням Путіна втратила», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Путіну необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.

«Вони почали криваву війну і вже зрозуміло, чим вона закінчиться. Питання в тому, що він не жаліє наших людей, але й не рахує своїх людей. Але то справа РФ», – сказав президент.

Глава держави також вважає, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі свідчить про втрату суб'єктності режиму Лукашенка, адже він більше не вирішує, яку зброю буде розміщено на його території.

Нагадаємо, 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

У квітні Путін і Лукашенко обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

Теги: путін Володимир Зеленський ядерна зброя Китай росія

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