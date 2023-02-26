Зеленський розповів, скільки населених пунктів України наразі окуповані

Тимчасово окупований Росією Маріуполь зруйнований більш ніж на 90%

Під окупацією ворожих військ зараз перебувають 1877 українських міст і сіл. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників заходу Федерального президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною.

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«Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека, це свобода і життя за законом, це людська гідність і право кожної людини та кожної спільноти на повагу до себе, це щастя жити в родині й можливість мріяти про безпечне та вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл», – наголосив він.

Очільник України підкреслив, що окупанти прагнуть збільшити це число й «додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних».

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Крім того, Зеленський зазначив, що тимчасово окупований Росією Маріуполь зруйнований більш ніж на 90%.

«Залишки будинків, які були знищені російськими бомбами та ракетами, спалені окупантами частини міста Росія зносить, щоб переробити ці страшні руїни на бетонну крихту. На крихту, яку збираються використовувати для будівництва доріг», – розповів він.

Він заклика міжнародну спільноту зробити «все можливе і неможливе», щоб не дати росіянам «переробити на бетонну крихту» Україну, її сусідів і всю Європу, до якої «хоче дотягнутися російський реваншизм».

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Нагадаємо, завершилася 367-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних та п'ять авіаційних ударів. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.