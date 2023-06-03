Зеленський розповів, чи готовий зустрітися з президентом Бразилії

Глава української держави готовий особисто прилетіти до Латинської Америки для зустрічей із лідерами тутешніх країн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому треба поговорити із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою. Глава держави зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі. Про він сказав під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

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«Я вже не вперше публічно і непублічно, через когось, медіа і напряму президенту Лулі можу ще раз підтвердити, що я зацікавлений у зустрічі…», – сказав він.

Зеленський наголосив, що пропонував своєму бразильському колезі провести зустріч у будь-якому форматі та неодноразово запрошував його відвідати Україну, зокрема, коли Лула да Сілва перебував із візитом у Європі.

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«Потім у мене були на G7 зустрічі різні. І хтось казав, що це ми не знайшли часу. Це маячня… Щось там на G7 не склалося…, але це точно не з вини нашої сторони», – уточнив Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна зацікавлена, щоб якомога більше країн підтримали її чи принаймні не підтримували б Росію, якщо не готові підтримувати Україну. Також на думку Зеленського, важливо, щоб Бразилія була представлена на саміті миру, який запланований на липень.

«У Бразилії можуть бути свої погляди на той чи інший блок безпеки, на той чи інший напрямок формули миру. Це окей, тому що ми у діалозі, ми цивілізовані люди і про це потрібного говорити. А, щоб говорити, потрібне бажання», – додав він.

Зеленський також уточнив, що готовий особисто прилетіти до Латинської Америки для зустрічей із лідерами тутешніх країн. І навіть звертався із такими пропозиціями до лідерів латиноамериканських країн.

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«Якщо у вас немає можливості приїхати до нас, то нічого страшного. Я проста людина, у мене корони немає, і я буду у вас. Давайте разом проговоримо наші кроки вперед і як ми можемо політично тиснути на РФ, якщо ви не можете дати нам зброю», – додав він.

Раніше очільник Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський засмутив його, оскільки нібито не прийшов на заплановану з ним двостроронню зустріч під час саміту «Великої сімки» у Японії. Зеленський пояснив це браком часом через розклад.

Також Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму заради миру та закликав США припинили заохочувати війну, заявив, що не прагне комусь догодити, а намагається знайти так звану третю альтернативу, яка б повернула мир в Україну.

Крім того, президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіа Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю.