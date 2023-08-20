F-16 будуть в українському небі: Зеленський повідомив про проривну домовленість

Володимир Зеленський та Марк Рютте відвідали військову авіабазу в Ейндговені, де базуються літаки F-16

Президент опублікував селфі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на фоні винищувача

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

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«F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає! Переможемо!», – написав глава держави у Telegram.

Зеленський також опублікував селфі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на фоні винищувача. Відомо, що вони відвідали військову авіабазу в Ейндговені, де базуються літаки F-16.

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Президент додав, що з Марком Рютте вони домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів.

«42 літаки. І це лише початок», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 20 серпня президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з візитом до Нідерландів.

Також деякі українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.