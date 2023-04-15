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Зеленський увів санкції проти російських спортсменів та доньки Шойгу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський увів санкції проти російських спортсменів та доньки Шойгу
Фігуранти санкційного списку лояльні Кремлю та підтримують агресію проти України
фото: Офіс президента

Під обмеження потрапили 438 людини і 254 компанії

Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти російських спортсменів. Про це свідчать укази, опубліковані на офіційному сайті глави держави.

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Під обмеження потрапили 438 людини і 254 компанії. Переважно громадяни Білорусі та РФ.

Серед тих, хто опинився у списках, колишні фігурист Ілья Авербух, воротар збірної РФ Ігорь Акінфєєв, гімнастка Свєтлана Хоркіна та інші. Також до списку потрапила 32-річна дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу.

Персональні санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону виведення капіталу за межі України, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону передачі технологій та прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Термін їхньої дії - 50 років.

(для перегляду – натисніть на документ)

Фігуранти списку лояльні Кремлю та підтримують агресію проти України.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. . До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу.

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Теги: росіяни Жан Беленюк Володимир Зеленський санкції

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