Зеленський створив дев’ять військових адміністрацій на Донеччині
Керівники для цих військових адміністрацій поки що не призначені
Президент України Володимир Зеленський утворив дев’ять міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Донецькій області. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Згідно з ним, створено:
- Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району;
- Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району;
- Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району;
- Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району;
- Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району;
- Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району;
- Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району;
- Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району;
- Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району.
Глава держави наразі не призначив керівників для цих військових адміністрацій. Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Донецькій ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Нагадаємо, що 7 квітня Володимир Зеленський видав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Раніше Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку, а також у містах Гірськ і Попасна на Луганщині.
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