Зеленський створив дев’ять військових адміністрацій на Донеччині

Новим указом створено чотири селищні, три сільські та два міські військові адміністрації

Керівники для цих військових адміністрацій поки що не призначені

Президент України Володимир Зеленський утворив дев’ять міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Донецькій області. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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Згідно з ним, створено:

Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району;

Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району;

Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району;

Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району;

Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району;

Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району;

Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району;

Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району;

Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району.

Глава держави наразі не призначив керівників для цих військових адміністрацій. Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Донецькій ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

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Нагадаємо, що 7 квітня Володимир Зеленський видав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області.

Раніше Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку, а також у містах Гірськ і Попасна на Луганщині.