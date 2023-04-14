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Зеленський створив дев’ять військових адміністрацій на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський створив дев’ять військових адміністрацій на Донеччині
Новим указом створено чотири селищні, три сільські та два міські військові адміністрації
фото: Офіс президента України

Керівники для цих військових адміністрацій поки що не призначені

Президент України Володимир Зеленський утворив дев’ять міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Донецькій області. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з ним, створено:

  • Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району;
  • Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району;
  • Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району;
  • Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району;
  • Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району;
  • Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району;
  • Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району;
  • Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району;
  • Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району.

Глава держави наразі не призначив керівників для цих військових адміністрацій. Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Донецькій ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Нагадаємо, що 7 квітня Володимир Зеленський видав указ про створення 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області

Раніше Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку, а також у містах Гірськ і Попасна на Луганщині.

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента Донеччина

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