Зеленський змінив начальника Центру спецоперацій «А» СБУ

Новим керівником Центру спецоперацій «А» СБУ став Євгеній Хмара

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дусика з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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Новим керівником Центру спецоперацій «А» СБУ глава держави призначив Євгенія Хмару.

Зазначимо, що Центр «А» виконує такі завдання: припинення терористичних актів; протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав; участь у здійсненні охорони органів державної влади та посадових осіб; сприяння забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення тощо.

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Нагадаємо, що 4 квітня Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.

До слова, президент Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна, призначеного раніше міністром з питань стратегічних галузей промисловості, до ставки Верховного головнокомандувача.