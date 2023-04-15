Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінив начальника Центру спецоперацій «А» СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський змінив начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Сергія Дусика звільнено з посади начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Новим керівником Центру спецоперацій «А» СБУ став Євгеній Хмара

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дусика з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Новим керівником Центру спецоперацій «А» СБУ глава держави призначив Євгенія Хмару.

Зазначимо, що Центр «А» виконує такі завдання: припинення терористичних актів; протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав; участь у здійсненні охорони органів державної влади та посадових осіб; сприяння забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення тощо. 

Нагадаємо, що 4 квітня Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції. 

До слова, президент Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна, призначеного раніше міністром з питань стратегічних галузей промисловості, до ставки Верховного головнокомандувача.

Читайте також: СБУ дала поради українцям перед Великоднем
Теги: Володимир Зеленський СБУ кадрові зміни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори оборудки брали $3-6 тис. з ухилянтів
СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – лікар і адвокат
8 квiтня, 11:30
Президент зазначив, що апарат РНБО, Уряд готують новий потужний санкційний список проти осіб, які підтримують російську агресію в Україні
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
8 квiтня, 00:02
Ярмистий отримав нову посаду в Міністерстві освіти і науки
Уряд провів низку кадрових перестановок
7 квiтня, 15:14

Політика

Зеленський змінив начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Зеленський змінив начальника Центру спецоперацій «А» СБУ
Зеленський створив дев’ять військових адміністрацій на Донеччині
Зеленський створив дев’ять військових адміністрацій на Донеччині
«Ганьба для журналістики». МЗС відреагувало на репортаж France 24 з табору окупантів
«Ганьба для журналістики». МЗС відреагувало на репортаж France 24 з табору окупантів
Соратниця Порошенка закликає до реформи системи речового забезпечення в армії
Соратниця Порошенка закликає до реформи системи речового забезпечення в армії
Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Подарунки на річницю. Порошенко привіз техніку артилеристам, які потопили «Москву»
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді
Новоспечена нардепка від «ЄС» розповіла, чим хоче зайнятися в Раді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
9035
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
6683
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
6097
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
5063
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
3381
Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту