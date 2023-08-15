Фото з Махачкали доводять: влада РФ приховує справжні причини вибуху
Вибух у Махачкалі схожий на черговий удар російської авіації по російському місту
Ввечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Наразі кількість загиблих через вибух на АЗС у Махачкалі зросла до 35.
Сам вибух у Махачкалі схожий не так на нещасний випадок, як на черговий удар російської авіації по російському місту.
Як повідомляла російська влада, причиною вибуху в Махачкалі став газ на заправці. Однак така глибока вирва внаслідок вибуху більше схожа на влучення бомби чи ракети.
Ось, до прикладу вирви утворені внаслідок влучання російських ракет по різних регіонах України.
Зазначимо, що з району Каспійського моря російська авіація регулярно завдає ударів по Україні. Як відомо, російські бойові літаки в ході війни неодноразово бомбардували територію РФ – Білгородську, Ростовську області. Причина цих ударів – помилки пілотів та брак авіаційного озброєння.
Також ще однією підозрою на не зовсім нещасний випадок є виплати постраждалим громадянам значної суми коштів. Як повідомив глава республіки, сім'ї загиблих внаслідок вибуху отримають по 1 млн рублів (понад 377 тис. грн). Сім'ям тяжко поранених виплатять по 400 тис. рублів (120 тис. грн). Сім'ям тих, хто отримав легкі травми – по 200 тис. (60 тис. грн).
До слова, відомо, що таку ж суму в Дагестані платять сім'ям загиблих в Україні військових.
Нагадаємо, в російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі.
Як повідомлялося раніше, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.
Раніше у Курську росіяни обстріляли власні будинки ракетами із ЗРК «Панцирь-С 1».
Зазначимо, скинувши авіабомби на російський Білгород і звинувативши в цьому українців, росіяни намагалися залучити більше людей на війну проти України.
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