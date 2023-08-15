Фото з Махачкали доводять: влада РФ приховує справжні причини вибуху

Глибока вирва внаслідок вибуху більше схожа на влучення бомби чи ракети

Вибух у Махачкалі схожий на черговий удар російської авіації по російському місту

Ввечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Наразі кількість загиблих через вибух на АЗС у Махачкалі зросла до 35.

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Сам вибух у Махачкалі схожий не так на нещасний випадок, як на черговий удар російської авіації по російському місту.

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Як повідомляла російська влада, причиною вибуху в Махачкалі став газ на заправці. Однак така глибока вирва внаслідок вибуху більше схожа на влучення бомби чи ракети.

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Знімки розбору завалів після вибуху в Махачкалі фото: російські ЗМІ

Ось, до прикладу вирви утворені внаслідок влучання російських ракет по різних регіонах України.

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Вирви спричинені ударами російських ракет по різних регіонах України фото з відкритих джерел

Зазначимо, що з району Каспійського моря російська авіація регулярно завдає ударів по Україні. Як відомо, російські бойові літаки в ході війни неодноразово бомбардували територію РФ – Білгородську, Ростовську області. Причина цих ударів – помилки пілотів та брак авіаційного озброєння.

Також ще однією підозрою на не зовсім нещасний випадок є виплати постраждалим громадянам значної суми коштів. Як повідомив глава республіки, сім'ї загиблих внаслідок вибуху отримають по 1 млн рублів (понад 377 тис. грн). Сім'ям тяжко поранених виплатять по 400 тис. рублів (120 тис. грн). Сім'ям тих, хто отримав легкі травми – по 200 тис. (60 тис. грн).

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До слова, відомо, що таку ж суму в Дагестані платять сім'ям загиблих в Україні військових.

Нагадаємо, в російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі.

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Раніше у Курську росіяни обстріляли власні будинки ракетами із ЗРК «Панцирь-С 1».

Зазначимо, скинувши авіабомби на російський Білгород і звинувативши в цьому українців, росіяни намагалися залучити більше людей на війну проти України.