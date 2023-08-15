Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фото з Махачкали доводять: влада РФ приховує справжні причини вибуху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фото з Махачкали доводять: влада РФ приховує справжні причини вибуху
Глибока вирва внаслідок вибуху більше схожа на влучення бомби чи ракети
фото: російські ЗМІ

Вибух у Махачкалі схожий на черговий удар російської авіації по російському місту

Ввечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Наразі кількість загиблих через вибух на АЗС у Махачкалі зросла до 35.

Сам вибух у Махачкалі схожий не так на нещасний випадок, як на черговий удар російської авіації по російському місту.

Як повідомляла російська влада, причиною вибуху в Махачкалі став газ на заправці. Однак така глибока вирва внаслідок вибуху більше схожа на влучення бомби чи ракети.

8 фото
На весь екран
Знімки розбору завалів після вибуху в Махачкалі
фото: російські ЗМІ

Ось, до прикладу вирви утворені внаслідок влучання російських ракет по різних регіонах України.

5 фото
На весь екран
Вирви спричинені ударами російських ракет по різних регіонах України
фото з відкритих джерел

Зазначимо, що з району Каспійського моря російська авіація регулярно завдає ударів по Україні. Як відомо, російські бойові літаки в ході війни неодноразово бомбардували територію РФ – Білгородську, Ростовську області. Причина цих ударів – помилки пілотів та брак авіаційного озброєння.

Також ще однією підозрою на не зовсім нещасний випадок є виплати постраждалим громадянам значної суми коштів. Як повідомив глава республіки, сім'ї загиблих внаслідок вибуху отримають по 1 млн рублів (понад 377 тис. грн). Сім'ям тяжко поранених виплатять по 400 тис. рублів (120 тис. грн). Сім'ям тих, хто отримав легкі травми – по 200 тис. (60 тис. грн).

До слова, відомо, що таку ж суму в Дагестані платять сім'ям загиблих в Україні військових.

Нагадаємо, в російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі.

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Раніше у Курську росіяни обстріляли власні будинки ракетами із ЗРК «Панцирь-С 1».

Зазначимо, скинувши авіабомби на російський Білгород і звинувативши в цьому українців, росіяни намагалися залучити більше людей на війну проти України.

Теги: росія Дагестан ракета обстріл російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можливо, на Заході вважають, що такий підхід дозволить уникнути прямої військової участі у війні
Захід обирає війну в довгу?
26 липня, 11:52
Парламент Болгарії повернув державі контрольований «Лукойлом» порт
Болгарія відбирає у російського гіганта «Лукойл» контроль над стратегічним портом
22 липня, 02:18
В одній із будівель повилітали вікна внаслідок вибуху
Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни»
24 липня, 06:18
Росія не може відбудувати будинки власних громадян
Росія відмовляється відбудовувати зруйноване дороге житло на Білгородщині
24 липня, 19:31
Наслідки вибуху в бізнес-центрі «Москва-сіті»
Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
30 липня, 10:30
Окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях примусово паспортизують дітей віком від 14 років
Примусова паспортизація: окупанти залякують мешканців Луганщини
8 серпня, 13:32
У Дагестані спалахнув протест
У столиці російського регіону, який залишився без світла, спалахнули заворушення
9 серпня, 23:22
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби відбулось дев’ять бойових зіткнень
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
13 серпня, 10:37
Пожежа в Одинцово
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю і пожежа під Москвою: головне за ніч
11 серпня, 07:37

Політика

У Росії розбився командир навчальної авіабази
У Росії розбився командир навчальної авіабази
Фото з Махачкали доводять: влада РФ приховує справжні причини вибуху
Фото з Махачкали доводять: влада РФ приховує справжні причини вибуху
«Біомеханоїди, трансгендери». Глава розвідки РФ розсмішив заявою про «страшну» Європу (відео)
«Біомеханоїди, трансгендери». Глава розвідки РФ розсмішив заявою про «страшну» Європу (відео)
Президент Польщі пообіцяв масштабні зміни в армії
Президент Польщі пообіцяв масштабні зміни в армії
Кандидат у президенти США обурився на надмірну фінансову допомогу Україні
Кандидат у президенти США обурився на надмірну фінансову допомогу Україні
Між Польщею та Росією розгорається дипломатичний скандал через рекламу «Вагнера»
Між Польщею та Росією розгорається дипломатичний скандал через рекламу «Вагнера»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
34K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
29K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
27K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)
24K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
5506
«Укренерго» терміново звернулося до українців

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту