У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки

Від початку доби повітряна тривога у Києві тривала 7 год. 41 хв

У Голосіївському районі Києва уламки російського ударного безпілотника впали в лісопарковій зоні, постраждалих та руйнувань немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Від початку доби повітряна тривога тривала 7 год. 41 хв(з 22:16 по 01:33; з 04:05 по 8:30). Наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над містом. Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв, потерпілих та руйнувань, за попередньою інформацією, не виявлено.

Нагадаємо, у Києві та низці областей о 4:05 було оголошено повітряну тривогу. КМДА просила всіх жителів столиці терміново пройти в укриття, оскільки існувала загроза БпЛА. О 8:28 тривогу в столиці було скасовано. Таким чином, повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години.

До слова, сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X. Також в командуванні поінформували, що були задіяні усі наявні сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність.