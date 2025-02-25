Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки
Розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над містом
фото: depositphotos/Lepasik

Від початку доби повітряна тривога у Києві тривала 7 год. 41 хв

У Голосіївському районі Києва уламки російського ударного безпілотника впали в лісопарковій зоні, постраждалих та руйнувань немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Від початку доби повітряна тривога тривала 7 год. 41 хв(з 22:16 по 01:33; з 04:05 по 8:30). Наші розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях, зафіксованих над містом. Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв, потерпілих та руйнувань, за попередньою інформацією, не виявлено. 

Нагадаємо, у Києві та низці областей о 4:05 було оголошено повітряну тривогу. КМДА просила всіх жителів столиці терміново пройти в укриття, оскільки існувала загроза БпЛА. О 8:28 тривогу в столиці було скасовано. Таким чином, повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години.

До слова, сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X. Також в командуванні поінформували, що були задіяні усі наявні сили та засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність.

Теги: тривога Київ дрон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року Київ прикрашатимуть тагетеси, сальвії, петунії, сульфінії, аспарагуси, тощо
Столичні озеленювачі показали, які рослини прикрашатимуть Київ цього літа
29 сiчня, 15:38
Мер Києва зазначив, що обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їхніх автомобілях та в рідних
Кличко бідкається, що новий глава КМВА деморалізує його команду
30 сiчня, 16:07
МАГАТЕ демонструє непохитну позицію надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки
Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту
31 сiчня, 01:29
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
Ракетний удар по Ізюму, візит гендиректора МАГАТЕ до України. Головне за 4 лютого
4 лютого, 21:07
Поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру
Затримано жінку, яка блокувала виїзд з розподільчого центру у Києві та наїхала на поліцейського
4 лютого, 18:21
Пожежа на Саратовському НПЗ
Росія заявила про атаку понад 40 дронів: відео наслідків
11 лютого, 08:00
Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат – 3,14 проміле
Пробите колесо допомогло патрульним виявити водія у стані сильного сп’яніння
10 лютого, 18:24
Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах
Ракетна атака на Київ: з’явилися відео наслідків
12 лютого, 08:50
McDonald's біля станції метро «Лук'янівська» відновив роботу
McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня
13 лютого, 10:51

Новини

Київська митниця передала музею унікальні палеонтологічні цінності віком 430 млн років
Київська митниця передала музею унікальні палеонтологічні цінності віком 430 млн років
Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу
Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу
У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки
У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки
У Києві затримано чоловіка, який вкрав у військового тепловізор
У Києві затримано чоловіка, який вкрав у військового тепловізор
Сьогодні, 25 лютого, у Києві змінено маршрути трьох автобусів (схеми)
Сьогодні, 25 лютого, у Києві змінено маршрути трьох автобусів (схеми)
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
100K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
15K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
13K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
9750
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua