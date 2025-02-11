ООН назвала основну причину загибелі цивільних українців у січні

У січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб

У січні безпілотники вбили більше цивільних в Україні, ніж будь-яка інша зброя

У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей в їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, у січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб, ще 223 отримали поранення. Мова, зокрема, йде про БпЛА, які скидали вибухівку на цивільних осіб, часто в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті.

Голова Місії Даніель Белль зауважила, що безпілотники малого радіуса дії наразі становлять одну з найбільш смертельних загроз для цивільних осіб у прифронтових районах.

Зазначається, що у січні 95% жертв від безпілотників малого радіуса дії сталися на території, підконтрольній Україні, 5% відсотків – на території, окупованій Російською Федерацією.

«Більшість жертв серед цивільних осіб від безпілотників малого радіуса дії сталися в підконтрольних уряду частинах Херсона, зокрема вздовж річки Дніпро. У січні ці безпілотники стали причиною 70% усіх жертв серед цивільних осіб в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із лютого 2022 року до листопада 2024 року 12 162 цивільних осіб було вбито і 26 919 поранено в Україні.

Крім того, станом на липень 2024 року Росія незаконно утримувала понад 14 тис. українських цивільних осіб.