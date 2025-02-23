Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)

Для ліквідації наслідків удару було задіяно всі оперативні та комунальні служби

РФ вночі пошкодила 12 багатоквартирних будинків у Кривому Розі

Пізно ввечері 22 лютого ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що внаслідок атаки одна людина загинула. Ще п’ятеро отримали поранення (чотири жінки та чоловік), троє з них в лікарні.

«Одна жінка у вкрай тяжкому стані в реанімації̈. Лікарі надають усю необхідну допомогу пораненим і борються за їхнє життя», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, пансіонат для людей похилого віку, церква, соціальні та промислові будівлі, АЗС, автомобілі.

Для ліквідації наслідків удару було задіяно всі оперативні та комунальні служби.

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Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.