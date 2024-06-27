Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу: реакція Ф'юрі

Менеджер Ф'юрі зауважив, що головним стимулом для боксера є сам реванш з Усиком

Британця Тайсона Ф'юрі не хвилює те, що його реванш з українським боксером Олександром Усиком втратить статус бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Про це повідомляє BoxingScene.

«Тайсона це не дуже турбує. Останні пару тижнів він чудово проводить час зі своїми дітьми. Він поки просто хоче залишити бокс осторонь», – сказав менеджер важковаговика з Великої Британії Спенсер Браун.

Менеджер зауважив, що головним стимулом для Ф'юрі є сам реванш з Усиком.

«Ми програємо після першого тайму 0:1. Є ще другий тайм. Нехай хтось інший ще виступить і стане чемпіоном світу. Тайсона це не турбує», – наголосив Браун.

Нагадаємо, що 26 червня український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул IBF.

Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик не збирається завершувати професійну кар'єру і жодного разу не говорив про своє бажання повісити рукавички на цвях.

До слова, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».