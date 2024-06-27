Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу: реакція Ф'юрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу: реакція Ф'юрі
Усик відмовився від пояса IBF у надважкій вазі
фото з відкритих джерел

Менеджер Ф'юрі зауважив, що головним стимулом для боксера є сам реванш з Усиком

Британця Тайсона Ф'юрі не хвилює те, що його реванш з українським боксером Олександром Усиком втратить статус бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Про це повідомляє BoxingScene.  

«Тайсона це не дуже турбує. Останні пару тижнів він чудово проводить час зі своїми дітьми. Він поки просто хоче залишити бокс осторонь», – сказав менеджер важковаговика з Великої Британії Спенсер Браун.

Менеджер зауважив, що головним стимулом для Ф'юрі є сам реванш з Усиком. 

«Ми програємо після першого тайму 0:1. Є ще другий тайм. Нехай хтось інший ще виступить і стане чемпіоном світу. Тайсона це не турбує», – наголосив Браун.

Нагадаємо, що 26 червня український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул IBF.

Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик не збирається завершувати професійну кар'єру і жодного разу не говорив про своє бажання повісити рукавички на цвях.

До слова, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Читайте також:

Теги: Олександр Усик Г'юї Ф'юрі спорт бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Недостатня фізична активність – це тиха загроза глобальному здоров'ю, що значно збільшує тягар хронічних захворювань»
Третина людства ризикує власним здоров'ям: медики пояснили, що люди роблять неправильно
Сьогодні, 18:18
Легкоатлетка Ярослава Магучіх є однією з головних надій України на Олімпіаді в Парижі
Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді: прогнози аналітиків
Вчора, 12:55
Олена Кривицька представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі
Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку
18 червня, 19:19
Вчені запропонували метод ходьби, який спалює найбільше калорій
Як швидше схуднути під час ходьби? Американські вчені запропонували новий спосіб
18 червня, 10:15
16-річний іспанський футболіст Ламін Ямал
Іспанський футболіст встановив рекорд на Євро-2024
16 червня, 09:13
Збірні команди Німеччини і Шотландії відкриватимуть Євро-2024
Матч відкриття Євро-2024. Що відомо про збірні Німеччини та Шотландії
14 червня, 12:15
Марта Костюк вдруге вийшли до півфіналу турнірів серії Grand Slam
Українка вийшла до пів фіналу Ролан Гаррос
5 червня, 22:10
Перед жеребкуванням Україна мала обмеження серед суперників
Збірна України з футзалу отримала суперників у кваліфікації на чоловіче Євро-2026
30 травня, 14:31
Дар'я Дудка та Сергій Куліш
Українці виграли «золото» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
29 травня, 17:45

Новини

Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу: реакція Ф'юрі
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу: реакція Ф'юрі
Речник збірної України пояснив, чи буде Ребров тренером команди після поразки на Євро
Речник збірної України пояснив, чи буде Ребров тренером команди після поразки на Євро
Гравець збірної України прокоментував гру команди: «Ми, можна сказати, упоралися»
Гравець збірної України прокоментував гру команди: «Ми, можна сказати, упоралися»
Чехія та Туреччина зіграли «найбрудніший» матч в історії чемпіонатів Європи з футболу
Чехія та Туреччина зіграли «найбрудніший» матч в історії чемпіонатів Європи з футболу
Чоловік, озброєний ножем, напав на вболівальників у фан-зоні Євро-2024
Чоловік, озброєний ножем, напав на вболівальників у фан-зоні Євро-2024
На Львівщині велосипедистки збірної України постраждали у ДТП
На Львівщині велосипедистки збірної України постраждали у ДТП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
47K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
16K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7801
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
4280
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни

Новини

Україна продає електрику закордон? «Укренерго» спростувало поширений фейк
Сьогодні, 19:15
ДТЕК інвестує цього року 4 млрд грн в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС
Сьогодні, 19:11
Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua