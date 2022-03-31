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    Події в Україні

    Зеленський нагородив 122 захисників

    Президент надав державні нагороди воїнам - Зеленський нагородив 122 захисників
    Президент надав державні нагороди воїнам
    фото з відкритих джерел

    23 українці відзначені посмертно

    30 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників. Про це він повідомив у своєму нічному відеозверненні.

    «Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням Головнокомандувача підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. 122 захисники, з них 23 – посмертно», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, раніше Зеленський відзначив держнагородами 117 військових.

    Перед тим президент нагородив орденами та медалями 105 українських воїнів.

    У своєму зверненні 30 березня Зеленський жорстко відповів критикам ЗСУ і учасників перемовин із РФ: вирушайте на поле бою. Зеленський наголосив, що наразі не пора повчати захисників та захисниць.

    Тим часом на Донбасі ЗСУ готуються дати відсіч ворогу – президент.

    Також Зеленський звільнив кількох послів за неналежну роботу (відео).

    А ще Зеленський розповів про пріоритети у дипломатичній сфері.

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    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація державні нагороди указ #stoprussia
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    Зеленський нагородив 122 захисників