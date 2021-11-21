Розслідування про вагнерівців та тисяча для вакцинованих. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Bellingcat опублікувала першу частину розслідування щодо вагнерівців, а українського міністра хотіли вбити американці. Такі гостросюжетні теми найбільше хвилювали суспільство минулого тижня. Пристрасті не вщухали і довкола коронавірусу, а чимало людей уже почали планувати, на що витратять тисячу гривень, котру президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити всім вакцинованим. Про ці та інші новини – у тижневому огляді «Главкома».

Зеленський виплатить 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

«Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – зазначив президент.

У Раді створили об'єднання Разумкова: один нардеп відсіявся

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Як стало відомо із засідання Ради, об'єднання налічуватиме 24 нардепи.

«Слуги народу» обрали нову голову партії

Народна депутатка Олена Шуляк стало новою головою партії «Слуга народу». Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на з’їзді політсили. Кандидатуру Шуляк запропонував перший віцеспікер Верховної Ради, депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко, який очолював «слуг» до призначення в Раді.

Bellingcat опублікував скандальне розслідування про вагнерівців

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала першу частину розслідування щодо «зливу» спецоперації із затриманням Україною бойовиків російської ПВК «Вагнера».

У розслідуванні йдеться, що українським розвідникам під виглядом охоронної компанії при «Роснафті» вдалося вивезти з Росії десятки ключових бойовиків «Вагнера», які причетні до військових злочинів в Україні.

Бурба розповів про цікаві обставини свого звільнення

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

За його словами, рішення про його звільнення зі служби ухвалював президент України Володимир Зеленський.

«Є військовослужбовець, а є верховний головнокомандувач. Я не обговорюю укази президента. Він вважав доцільним – мене звільнили», – сказав Бурба.

Бурба розповів, що був звільнений з посади у той момент, коли готував план заходів з перевірки щодо провалу операції із затримання бойовиків.

Понад третина українців не планують вакцинуватися

36% українців досі не готові вакцинуватися. Про це свідчать дані, оприлюднені соціологічною групою «Рейтинг». При цьому, кількість вакцинованих принаймні однією дозою вакцини протягом останнього місяця збільшилася з 36 до 46%.

Також експерти зазначають, що порівняно більша кількість противників вакцинації – серед молодого населення країни.

Голлівудська зірка Шон Пенн вдарив у Дзвін Гідності в Києві

Відомий голлівудський актор, режисер, сценарист і продюсер Шон Пенн на Алеї Героїв Небесної сотні вдарив у Дзвін Гідності. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Як повідомлялося, Шон Пенн прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної сотні, де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.





Глава МВС назвав міністра, якого хотіли вбити

На міністра аграрної політики Романа Лещенка планували замах. Про це повідомив на брифінгу глава МВС Денис Монастирський. За словами міністра, замах готував громадянин США. Зловмисника затримали напередодні, 17 листопада. Суд заарештував американця на два місяці.

Так званий кілер отримав $20 тисяч завдатку за скоєння злочину. Глава Нацполіції пояснив, що основним мотивом для вбивства міністра були гроші. Конфлікт між Лещенком та замовником вбивства виник ще у 2018 році, зазначив глава МВС.

Пізніше Лещенко заявив, що був «шокований» замовленням його вбивства через корпоративний конфлікт у 2018 року.

Учений назвав нове ім'я першого у світі хворого на коронавірус

Американський вчений Майлк Воробєй, який вивчав публічні звіти про ранні випадки Covid-19 в Китаї, заявив, що ВООЗ помилилася, а першим відомий хворим на коронавірусну хворобу була продавчиня на ринку в місті Вухань.

Науковець заявив, що першим відомим випадком захворювання Covid-19 стала продавчиня морепродуктів на ринку у Вухані Вей Гуйсянь, а не бухгалтер, який жив за багато кілометрів від цього місця.

У Києві підвищується вартість проїзду у транспорті: на скільки та коли зросте тариф

У Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов’язано зі значним зростанням вартості складових тарифу. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.