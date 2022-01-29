ФОПів через відсутність касових апаратів обіцяють штрафувати по-новому

Тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижено в 10 разів

Очікується, що голосувати за відповідний законопроєкт народні депутати будуть у вівторок, 1 лютого

Суми штрафів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), зменшать у 10 раз до кінця 2022 року. Щоправда, це правило стосуватиметься лише тих підприємців, які встановлять РРО до 1 квітня. В українському парламенті зареєстрували законопроєкт, він чекає на розгляд.

Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардепи Данило Гетьманцев і Ярослав Желєзняк.

ФОПам також обіцяють скасувати штрафи, накладені з 1 січня до 1 лютого .

«З 1 січня до 1 лютого штрафи за незастосування РРО скасовуються. Всім тим, хто до 1 квітня встановить РРО, штраф до кінця року за порушення буде знижено в 10 разів», – пояснив Желєзняк.

Ідеться про штрафи за проведення платежів без використання РРО. Так можуть робити ФОПи, які встановили касовий апарат, але не хочуть показувати податковій службі усі свої доходи. Сума штрафу залежить від кількості незаконних операцій: 100% від суми чека за перший випадок та 150% – За другий і всі наступні.

Очікується, що голосувати за законопроєкт народні депутати будуть у вівторок, 1 лютого.

Раніше противники впровадження реєстраторів розрахункових операцій та фіскалізації роботи ФОПів поширюють величезну кількість міфів. Про це повідомили в партії «Слуга народу».

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

Раніше голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що парламент не збирається відтерміновувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. «Перенесень не буде. Жодних не буде відтермінувань. І скасування не буде жодного. Єдине що ми зробимо, ми тим, хто встановить РРО негайно до лютого місяця, ми штрафи на 2022 рік практично брати не будемо. Лише 10%. Це я вже подав поправку, вона пішла у законопроєкт про індустріальні парки, я вже взяв на себе політичну відповідальність, що це відбудеться. Я думаю, що підтримка цього рішення буде», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, у Києві підприємці під час стінами Ради проводили акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) – безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше – через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Гетманцев вважає, що ці зміни підуть на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці загалом.

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