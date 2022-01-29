29 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день 1918 року на станції Крути відбувся бій між трьома сотнями українських студентів і більшовицькими загонами Муравйова

Сьогодні, 29 січня, українці вшановують День пам'яті Героїв Крут.. 29 січня в православній церкві – День поклоніння чесним веригам апостола Петра, а в народі цей день був відомий як Петро-напівкорм. У світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

День поклоніння чесним веригам апостола Петра

29 січня шанують святого і всехвального апостола Петра. Відповідно до Писання, приблизно протягом 42 років апостол за наказом Ірода Агрипи перебував у в'язниці, зв'язаний двома залізними ланцюгами.

У ніч перед судом Ангел Господній зняв з апостола ці ланцюги й вивів його з темниці. Християни, почувши про чудо, зберегли ланцюги (вериги) і довгий час зберігали їх як коштовність, аж до періоду правління патріарха Ювеналія. Свята Євдокія побудувала храм на честь апостола Петра і поклала в ньому вериги. Також у Римі зберігаються інші вериги, в які був закутий Петро перед своєю кончиною.

Православна церква сьогодні відзначає Поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Вважалося, що віряни, підійшовши до вериг, зцілювалися від усіх хвороб.

День мобілізації проти загрози ядерної війни

День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначають у всьому світі в річницю ухвалення Делійської декларації. Основною метою цього дня є заклик до припинення гонитви ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни.

День пам’яті Героїв Крут

29 січня українці шанують пам’ять героїв Крут – студентів, які відчайдушно стримували більшовицький наступ біля залізничної станції, внаслідок чого більшовицькі війська втратили боєздатність на декілька днів, що дало час українській делегації укласти Берестейський договір.

Стратегічно важливу станцію під Чернігівщиною, яка вела до Києва, захищали студенти старших курсів першої в Україні юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. На допомогу їм були спрямовані Студентський курінь та курінь “Смерті”. Найменшим з бійців було по 16 років. Вранці 29 січня стався напад 4-тисячної армії червоноармійців на українські позиції. Бій продовжувався цілий день, а під вечір українці організовано відступили у сторону Києва, знищуючи за собою колії.

Водночас 27 юнаків, учнів гімназій та університетів, заблукали у темряві та були взяті більшовиками на станції у полон. Згодом вони були поховані біля Аскольдової могили в Києві. Жертва українських хлопців живе у пам’яті народу і дотепер.

Традиції та звичаї дня

У цей день відзначали ослаблення льодового покрову на річках: «На Петра Вериги розбиваються криги». Селяни вважали, що «на Петра Вериги половина зими». Вважалося, що це останній день зими, а тому казали: «На Петра Вериги половина снігу, половина криги», «На Петра Вериги зима або поставить, або поломить криги».

Саме тому на Вериговий день селяни вирушали заготовляти дерево та розчищати лісові ділянки, де висівали зернові культури. Селяни ділили зиму на дві частини. Так, вважалося, що зараз перша половина зими залишилася позаду.

Народні прикмети

Якщо на дворі в цей день мете заметіль, то літо буде дощовим

Північний вітер на День Петра – чекай похолодання та морозів

Якщо людина народилася 29 січня, то він буде господарським. Щоб захистити себе від злих сил, пристріту і псування, він повинен носити талісман з агатом

Якщо 29 січня видається морозний день – літо буде спекотним і посушливим.

Якщо на даний момент залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним. До речі. Це стосувалося не тільки людської їжі, але і корми для худоби. Якщо ж припасеного залишалося не дуже багато, саме в день 29 січня варто щось купити чи взяти в борг, адже ближче до весни зерно подорожчає

Кажуть, що на Петра лід ламається. Однак сам день29 січня, як правило, відрізняється сильними морозами. Відома приказка: «У цей день мороз і залізо рве, і птахів на льоту б’є».

Якщо на Петра йде сніг, значить, на луках буде багато трави. Крім того, можна очікувати вдалої риболовлі в теплу пору року

Почалася хуртовина – прикмета до того, що буде холодне і дощове літо, а риба ловитися не стане

Вітер 29 січня дме з Півночі – чекай холоднечі на довгі дні

Якщо самовар гуде – прикмета до того, що буде холодно

Якщо на заході 29 січня сонце пофарбовано в червоний колір – на наступний день варто чекати морозної, але сонячної погоди

Яскравий місяць з крутими рогами 29 січня віщує легкий і приємний морозець

Що заробонено робити

В цей день не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.

Рибалкам варто бути уважними за озері та водоймах, адже у цей день починала ламатися крига.

Сьогодні краще не виносити сміття з хати, бо можна разом з ним і винести власне щастя.

Суворо заборонялося прати одяг на день Петра – це вважали за великий гріх.

Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під «табу» – все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребінці, веретено, голки), могло прикликати сірих хижаків з лісу до вашої оселі або хліва.

Іменини

29 січня День ангела імені відзначають: Максим, Леоніла, Петро, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

До слова, у Київському зоопарку три дні поспіль пройдуть святкування з нагоди 13-річчя левиного прайду. Наразі у зоопарку проживають чотири леви – Геркулес, Христина, Вілія та Дарина.

Як зазначили представники Київського зоопарку, з нагоди святкування пройде квест для тварин, і вони вийдуть на полювання за улюбленими м’ясними смаколиками.