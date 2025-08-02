Землетрус пошкодив базу атомних субмарин РФ на Камчатці: подробиці від ВМС

У однієї з головних військово-морських баз Росії на Камчатці пошкоджено причальну зону

Факт технічного збою свідчить про вразливість інфраструктури РФ

Причальний фронт однієї з головних військово-морських баз Росії на Камчатці зазнав пошкоджень після потужного землетрусу. Як інформує «Главком», про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, йдеться про ушкодження інфраструктури, зокрема причальної зони, яка використовується для обслуговування атомних підводних човнів.

Проте він наголосив, що ситуація не є критичною для флоту РФ.

«Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді», – пояснив речник ВМС.

Попри те, що пошкодження не блокує здатність флоту виконувати бойові завдання, сам факт технічного збою свідчить про вразливість інфраструктури РФ.

За словами Плетенчука, обслуговування субмарин, зокрема завантаження ракет, звісно, зручніше проводити на стаціонарній базі.

«Думаю, це не вплине на виконання завдань особливо. Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується», – зазначив він.

Раніше The Telegraph писав, що база Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, яке спричинив сильний землетрус.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Також потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона.

До слова, вранці у четвер, 31 липня, у Тихому океані поблизу Камчатки зареєстровано новий землетрус магнітудою 6,3.