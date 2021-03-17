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    Біля берегів Камчатки сталося кілька землетрусів

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    Афтершоки відчувалися в Петропавловську-Камчатському, Ключах та Усть-Камчатську - Біля берегів Камчатки сталося кілька землетрусів
    Афтершоки відчувалися в Петропавловську-Камчатському, Ключах та Усть-Камчатську

    Загалом підземні поштовхи стрясали землю в регіоні п'ять разів

    У Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC) зафіксували два землетруси магнітудою 5 і 5,2 біля берегів Камчатки.

    Про це повідомило агентство «Тасс».

    Обидва рази підземні поштовхи були зафіксовані приблизно за 350 км від Петропавловська-Камчатського (населення близько 187 тисяч осіб).

    Водночас у Камчатській філії Єдиної геофізичної служби РАН інформували, що раніше у вівторок зафіксували землетрус силою 6,5 бала. Афтершоки відчувалися в Петропавловську-Камчатському, Ключах та Усть-Камчатську. Його осередок залягав на глибині 57 км.

    За даними видання, загалом підземні поштовхи стрясали землю в регіоні п'ять разів. Про постраждалих і руйнування поки що не повідомлялося. Рятувальники перевіряють будівлі в Усть-Камчатську.

    Загроза цунамі не оголошувалася.

    Нагадаємо, наприкінці лютого південно-західну частину Ісландії сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.

    Зазначимо, землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.

    Теги: Росія стихійні лиха землетрус
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