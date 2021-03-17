Біля берегів Камчатки сталося кілька землетрусів

Загалом підземні поштовхи стрясали землю в регіоні п'ять разів

У Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC) зафіксували два землетруси магнітудою 5 і 5,2 біля берегів Камчатки.

Про це повідомило агентство «Тасс».

Обидва рази підземні поштовхи були зафіксовані приблизно за 350 км від Петропавловська-Камчатського (населення близько 187 тисяч осіб).

Водночас у Камчатській філії Єдиної геофізичної служби РАН інформували, що раніше у вівторок зафіксували землетрус силою 6,5 бала. Афтершоки відчувалися в Петропавловську-Камчатському, Ключах та Усть-Камчатську. Його осередок залягав на глибині 57 км.

За даними видання, загалом підземні поштовхи стрясали землю в регіоні п'ять разів. Про постраждалих і руйнування поки що не повідомлялося. Рятувальники перевіряють будівлі в Усть-Камчатську.

Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, наприкінці лютого південно-західну частину Ісландії сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.

Зазначимо, землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.