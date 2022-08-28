Зенітники «приземлили» ворожий «Орлан»

Вартість БПЛА «Орлан-10» складає близько $100 тисяч

Сьогодні зранку 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр» на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Варто зазначити, що у складі бойових розрахунків цьогорічні випускники, які вміло та влучно доводять свою навченість, набувають бойового досвіду та разом із прибувшим на підсилення досвідченим особовим складом б’ють ворога, і торують шлях до перемоги», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже знайдено уламки збитого БПЛА «Орлан-10».

«Зенітні ракетні розрахунки повітряного командування «Центр» щохвилини чатують повітряний простір та нищать окупанта, і запевняють, що ворогу немає і не буде місця у нашому українському небі», – додали в командуванні.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Нагадаємо, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.