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Жінка намагалася вивезти в Румунію 180 пачок сигарет в упаковках з-під круасанів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жінка намагалася вивезти в Румунію 180 пачок сигарет в упаковках з-під круасанів
Жінка намагалася вивезти контрабанду на власному авто через пункт пропуску «Порубне»
фото: Державна прикордонна служба

Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн

Громадянка України 1965 року народження на власному авто виїжджала з України через пункт пропуску «Порубне». В ході огляду її  транспортного засобу прикордонний наряд спільно з представниками митниці виявив 180 пачок сигарет захованих в упаковки з-під круасанів. Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн, інформує Державна прикордонна служба.

Трішки згодом через цей самий пункт пропуску в пішому порядку на вихід з України слідував громадянин України, у валізах якого правоохоронці знайшли 150 пачок сигарет вартістю близько 11 тис. грн.

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В обох випадках тютюнові вироби вилучили представники митниці.

Раніше український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо криміналізації контрабанди.

До слова, на Закарпатті прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотника. З його допомогою контрабандисти хотіли переправити через кордон з Угорщиною велику партію сигарет без акцизу.

 

Теги: тютюнові вироби

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