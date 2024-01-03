Жінка намагалася вивезти в Румунію 180 пачок сигарет в упаковках з-під круасанів
Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн
Громадянка України 1965 року народження на власному авто виїжджала з України через пункт пропуску «Порубне». В ході огляду її транспортного засобу прикордонний наряд спільно з представниками митниці виявив 180 пачок сигарет захованих в упаковки з-під круасанів. Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн, інформує Державна прикордонна служба.
Трішки згодом через цей самий пункт пропуску в пішому порядку на вихід з України слідував громадянин України, у валізах якого правоохоронці знайшли 150 пачок сигарет вартістю близько 11 тис. грн.
В обох випадках тютюнові вироби вилучили представники митниці.
Раніше український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо криміналізації контрабанди.
До слова, на Закарпатті прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотника. З його допомогою контрабандисти хотіли переправити через кордон з Угорщиною велику партію сигарет без акцизу.
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